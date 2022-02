Vrtovec z vodstvom Luke o povečanju koncesijskih površin

Koper, 15. februarja - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je danes mudil v Luki Koper in si z vodstvom družbe ogledal gradbišče podaljšanja prvega pomola, na katerem rastejo dodatne zmogljivosti za skladiščenje kontejnerjev. Govorili so o možnostih za širitev koncesijskega območja. "Gre za pomembno stvar, če se želi Luka širiti in razvijati," je dejal Vrtovec.