Okrogla miza PwC: Slovenija iz koronske krize izšla kot zmagovalka

Ljubljana, 15. februarja - Slovenija in slovenska podjetja so iz koronske krize za zdaj izšli kot zmagovalci, v gospodarstvu pa veje optimizem tudi za naprej, je bilo slišati na današnjem dogodku, ki ga je v Ljubljani organiziral PricewaterhouseCoopers (PwC) Slovenia. Med izzivi so bili omenjeni energetska kriza, dobavne verige, kibernetska tveganja in visoki davki.