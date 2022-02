Fides oster do ministra Poklukarja

Ljubljana, 14. februarja - Sindikat Fides ministru za zdravje Janezu Poklukarju očita, da namesto konkretnih rešitev, ki jih je imel možnost izpeljati in ki so jih skupaj s predstavniki ministrstva pripravljali lani, sedaj hiti in želi pogasiti požar z "bombončki", da bi si "kupil dragoceni čas pred volitvami in ubranil položaj na lestvici priljubljenosti politikov".