Ministrstvo bo februarja v skladišča Karitasa in Rdečega križa dobavilo 584 ton hrane

Ljubljana, 11. februarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v februarju v skladišča partnerskih organizacij, Rdečega križa in Slovenske karitas, dobavilo 584 ton različnih izdelkov, kot so moka, testenine, riž, mleko in konzervirana zelenjava, so zapisali na ministrstvu. Letos sta predvideni še dobavi v aprilu in septembru.