STA lani kljub zahtevnemu letu uspela ohraniti raven produkcije in uspešno poslovanje

Ljubljana, 10. februarja - Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc in odgovorni urednik STA Aljoša Rehar sta danes spregovorila o izzivih minulega in aktualnega leta. Oba sta izpostavila, da je bilo minulo leto zahtevno, a je STA kljub temu uspela ohraniti raven produkcije in leto poslovno končala v zelenih številkah, tudi s pomočjo donacij.