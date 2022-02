Ob vladnem obisku primorsko-notranjske regije pozornost predvsem infrastrukturi

pripravila Rosana Rijavec

Postojna/Cerknica/Ilirska Bistrica, 9. februarja - Vlada bo v petek po napovedih obiskala primorsko-notranjsko regijo. Zadnjič je vlada, takrat na čelu z Mirom Cerarjem, regijo obiskala junija 2015. Če so takrat izpostavili predvsem težave po žledolomu, pa bodo tokrat v ospredju infrastrukturna vprašanja, posebej posodobitev cestne in železniške infrastrukture, so za STA povedali notranjski župani.