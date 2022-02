Vrba tudi letos na kulturni praznik privabila veliko obiskovalcev

Vrba, 8. februarja - Čeprav na današnji kulturni praznik v Vrbi ni bilo tradicionalne proslave in organiziranih pohodov po poti kulturne dediščine, so številni Slovenci ta dan izkoristili za obisk Prešernovega rojstnega kraja in vasi pod Stolom. Iz Vrbe danes prihaja tudi poziv Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo.