Meta kljub namigom ne namerava umakniti svojih storitev iz Evrope

Washington, 8. februarja - Družba Meta je v ponedeljek sporočila, da ne namerava umakniti svojih storitev, kot sta Facebook in Instagram iz Evrope, potem ko je to možnost omenila med nenehnim sporom glede prenosa evropskih podatkov v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Prenos podatkov med EU in ZDA je namreč ključnega pomena za oglaševalsko dejavnost družbe.