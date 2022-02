Pahor in Mattarella o dvostranskih temah in razmerah v soseščini EU

Rim/Ljubljana, 8. februarja - Predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella, sta v ponedeljek na pogovorih v predsedniški palači v Rimu izmenjala mnenja o vseh aktualnih dvostranskih vprašanjih, zlasti pa o vprašanju miru in varnosti v severni in vzhodni soseščini Evropske unije, so danes sporočili iz urada slovenskega predsednika.