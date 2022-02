Kmetijski ministri EU o nizkoogljičnem kmetijstvu

Strasbourg, 7. februarja - Kmetijski ministri EU, med njimi Jože Podgoršek, so se danes v okviru dvodnevnega neformalnega srečanja v organizaciji predsedujoče EU Francije seznanili z delom Nacionalnega raziskovalnega inštituta za kmetijstvo, prehrano in okolje (INRAe) na področju vinarstva, projektom nizkoogljičnega kmetijstva in si ogledali kmetijo, ki uvaja te prakse.