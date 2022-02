Triglavski ledenik nekoč in danes v retrospektivni razstavi pred Moderno galerijo

Ljubljana, 7. februarja - Medtem ko se delček Triglavskega ledenika v Pekingu pred očmi olimpijske javnosti tali v ledeniško vodo, so partnerji projekta Misija pred Moderno galerijo na ogled postavili potujočo razstavo Triglavski ledenik nekoč in danes. S serijo svetlobnih vitrin razstava nazorno prikazuje spreminjanje ledenika od leta 1897, so sporočili organizatorji.