Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. in 6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zgodovinskem uspehu slovenskih smučarskih skakalk Urše Bogataj in Nike Križnar, ki sta na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu osvojili zlato oziroma bronasto medaljo. Poročale so tudi o tem, da se je peti val epidemije covida-19 v Sloveniji začel umirjati.