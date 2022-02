Zunanji minister Logar bo obiskal zalivske države in Expo 2020

Ljubljana, 4. februarja - Zunanji minister Anže Logar bo med 8. in 10. februarjem obiskal Združene arabske emirate (ZAE), Katar in Savdsko Arabijo. Obisk je namenjen krepitvi dvostranskih odnosov in ustvarjanju priložnosti za sodelovanje, predvsem na gospodarskem področju. Ob slovenskem kulturnem prazniku se bo udeležil tudi svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju.