Sölden, 4. februarja - Na avstrijskem Tirolskem so v snežnem plazu danes umrli štirje ljudje, eno osebo še pogrešajo, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedali v centru za nujno pomoč in reševanje te zvezne dežele. Identiteta in narodnost žrtev za zdaj nista znani.