V okolici Novega mesta 85-letnik streljal proti ljudem

Novo mesto, 4. februarja - Novomeški policisti so nekaj po 9. uri na številko 113 prejeli informacijo, da je moški grozil in streljal proti ljudem na območju Zbur. Ob zbiranju obvestil o dogodku ter preverjanju okoliščin so ugotovili, da gre za 85-letnega moškega, ki je s plašilno pištolo grozil tudi policistom. V akcijo so se vključili tudi specialci, ki so moškega prijeli.