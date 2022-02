Prihodnje leto 450-letnica velikega slovensko-hrvaškega kmečkega upora

Brežice, 6. februarja - Slovenija in Hrvaška bosta prihodnje leto obeleževali 450-letnico velikega kmečkega upora, ki je zajel širše območje Posavja, Hrvaškega Zagorja in Kozjanskega. Ob tej obletnici bo skupina slovenskih in hrvaških kulturnih ustanov pripravila obsežen program, ki bo temeljil na zgodovinskih dognanjih in sodobnih dojemanjih tega prelomnega dogodka.