Ograjo prvotnega solkanskega mostu izdelali po načrtu slavnega secesijskega arhitekta Wagnerja

Nova Gorica, 5. februarja - Solkanski železniški most je ob odprtju leta 1906 zaradi svoje velikosti in elegance vzbudil zanimanje po vsem svetu. Še danes velja za most z največjim kamnitim lokom na svetu. Šele pred nedavnim pa se je izkazalo, da je bil avtor ograje na mostu sloviti secesijski dunajski arhitekt Otto Wagner.