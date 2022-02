Amazon s četrtletnim dobičkom krepko presegel pričakovanja Wall Streeta

New York, 4. februarja - Amazon je z rastjo dobička v zadnjem četrtletju lanskega leta presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta. Čeprav so njegovi prihodki porasli manj, kot so pričakovali na Wall Streetu, pa so se delnice ameriškega spletnega trgovca v podaljšanem borznem trgovanju podražile za več kot 14 odstotkov.