Zakon o varstvu okolja po mnenju poslancev primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 4. februarja - Predlog novega zakona o varstvu okolja je primeren za nadaljnjo obravnavo, so v prvi obravnavi predloga v DZ z 51 glasovi za in tremi proti danes presodili poslanci. V drugi obravnavi se obeta nekaj dopolnil, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pa upa, da bo zakon dokončno potrjen še v aktualnem mandatu državnega zbora.