Poklicni gasilci zahtevajo pogajanja za dvig plačnih razredov

Ljubljana, 3. februarja - Predsedstvo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije je po torkovi seji, na kateri so obravnavali pričakovanja in zahteve poklicnih gasilcev, na vlado in ministrstvo za obrambo naslovilo zahtevo za takojšen začetek pogajanj za uvrstitev zaposlenih v dejavnosti poklicnega gasilstva v višje plačne razrede.