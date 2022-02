Avtomobilistične zveze Bruselj pozivajo k ohranitvi zasebnosti voznikov

Ljubljana, 3. februarja - Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, Evropsko komisijo pozivajo k ohranitvi zasebnosti voznikov. Komisija bo namreč 23. februarja odločala o predlogu akta o podatkih, ki naj bi olajšal tudi dostop do podatkov, ki jih sodobni avtomobili brez vednosti lastnika zbirajo in posredujejo izdelovalcem.