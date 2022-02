Industrijski izdelki v območju evra in EU lani dražji za 12 odstotkov

Luxembourg, 3. februarja - Cene industrijskih proizvodov v območju z evrom in v EU so se lani glede na predlani v povprečju zvišale za po 12,2 odstotka. Samo decembra so se v obeh območjih na mesečni ravni zvišale za po 2,9 odstotka, medletno pa za po 26,2 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.