New York Times presegel pričakovanja Wall Streeta s četrtletnim dobičkom in prihodki

New York, 2. februarja - Časopis New York Times je v zadnjem četrtletju lanskega leta povečal število digitalnih naročnikov za 375.000 in uresničil cilj desetih milijonov naročnikov do leta 2025, vendar tudi po zaslugi nakupa športne spletne strani The Athletic. Dobiček je skupaj s prihodki presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta.