Obrambna ministra Tonin in Wallace o Ukrajini in Zahodnem Balkanu

Ljubljana, 2. februarja - Ministra za obrambo Slovenije in Velike Britanije Matej Tonin in Ben Wallace sta danes na srečanju v Ljubljani precej pozornosti namenila razmeram v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu. "Boljši je slabši mir kot pa dobra vojna," je glede razmer na rusko-ukrajinski meji dejal Tonin, Wallace pa je Moskvo znova pozval k dialogu.