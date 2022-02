Odposlanca EU in ZDA v Prištini in Beogradu o obnovi dialoga

Priština, 2. februarja - Odposlanca EU in ZDA za Kosovo oziroma Zahodni Balkan Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar sta izrazila zadovoljstvo s pogovori na Kosovu, ki sta jih opravila med dvodnevnim obiskom s ciljem obnove dialoga o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. Danes se bosta v Srbiji sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.