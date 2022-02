V okolici Sevnice moški umoril partnerico

Sevnica, 2. februarja - V okolici Sevnice je v torek popoldne prišlo do umora. Po prvih ugotovitvah kriminalistov Policijske uprave (PU) Novo mesto je moški umoril partnerko. Osumljenca, ki se je policiji predal sam, so pridržali, so danes sporočili s policije. Preiskava še poteka, več bodo pojasnili v četrtek na novinarski konferenci pred policijsko postajo Sevnica.