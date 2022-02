Nevladniki o pomenu sodelovanje skupnosti v prehodu v nizkoogljično družbo

Ljubljana, 2. februarja - Skupnosti so lahko del rešitve za prehod v nizkoogljično družbo in pomemben člen pri krepitvi odpornosti na različne krize, na podlagi nove študije poudarjajo v nevladnih organizacijah Focus in Umanotera. Študija vključuje predstavitve 19 dobrih praks in izpostavlja priložnosti za Slovenijo.