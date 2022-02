Zaposleni v Termah Maribor vse bolj zaskrbljeni za svojo usodo

Maribor, 2. februarja - Okoli 40 zaposlenih v hčerinski družbi Term Maribor HBP, ki so do začetka prenove pred letom in pol delali v hotelu Habakuk pod Pohorjem in so vse od takrat na čakanju, je vse bolj zaskrbljenih zaradi dogajanja v podjetju, so za STA povedali v sindikatu gostinstva in turizma. Po njihovih informacijah se te dni obeta nova menjava na čelu podjetja.