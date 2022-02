Turška vojaška letala znova nad kurdske sile v Iraku in Siriji

Istanbul, 2. februarja - Turška vojaška letala so znova napadla položaje kurdskih borcev v Iraku in na severu Sirije, vključno z zaklonišči, skladišči streliva in vadbenimi tabori, je danes sporočilo turško obrambno ministrstvo. Letala so ciljala pripadnike Kurdske delavske stranke (PKK) in Ljudskih zaščitnih enot (YPG), poroča nemška tiskovna agencija dpa.