Proizvajalec čipov AMD presegel pričakovanja z dobičkom in prihodki

New York, 2. februarja - Ameriški proizvajalec čipov Advanced Micro Devices (AMD) je v zadnjem četrtletju lani povečal dobiček in prihodke. Z dobrim poslovanjem je presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta, delnice podjetja pa so se v torek v podaljšanem borznem trgovanju po objavi poslovnih rezultatov podražile za 10,46 odstotka na 128,99 dolarja.