Ethiopian Airlines tri leta po veliki nesreči znova v zrak poslal 737 max

Adis Abeba, 1. februarja - Etiopijska državna letalska družba Ethiopian Airlines je danes, skoraj tri leta po nesreči letala ameriškega proizvajalca Boeing 737 max, v kateri je umrlo 157 ljudi, znova v zrak poslala to Boeingovo ptico. Na krovu 737 max, ki je vzletel in po približno štirih urah vnovič pristal v Adis Abebi, so bili danes tudi predstavniki medijev.