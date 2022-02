Elektronski bolniški listi lani razbremenili 1300 zdravstvenih timov

Ljubljana, 1. februarja - Elektronski bolniški listi (eBOL) so lani razbremenili 1300 timov družinske medicine in pediatrije, prek 120.000 delodajalcev in več kot milijon zavarovanih oseb, ki so bili v letu 2021 vključeni v obravnavo prek dveh milijonov bolniških listov. Elektronske bolniške liste so sicer uvedli pred dvema letoma.