Mariborski javni holding od danes z novo organizacijsko strukturo

Maribor, 1. februarja - Javni holding Maribor, ki v različnih službah zaposluje 92 ljudi, od danes deluje z novo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. Kot so ob tem sporočili iz holdinga, nova organizacijska struktura temelji na dejanskih potrebah in uvaja poenotenje delovnih procesov, ob tem pa predstavlja tudi izhodišče za nadaljnji razvoj družbe.