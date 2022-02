Izdano gradbeno dovoljenje za prizidek k ZD Nova Gorica

Nova Gorica, 1. februarja - Na novogoriški občini so v ponedeljek prejeli gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje faze novogoriškega zdravstvenega doma. Če ne bo pritožb, bo izvajalec za gradnjo izbran do poletja, ko bi lahko tudi začeli gradnjo, so danes sporočili iz Mestne občine Nova Gorica. Gradnja bo trajala leto in pol, tako da bi prizidek lahko odprli v letu 2024.