Janša z ostrimi očitki Šketi, ki zanika zahtevo za zamrznitev sredstev EU

Ljubljana, 31. januarja - Premier Janez Janša je v parlamentu omenil, da naj bi generalni državni tožilec Drago Šketa v Bruselj poslal pismo z zahtevo po pogojevanju oziroma zamrznitvi evropskih sredstev, kar naj bi mejilo na državni udar. Šketa je to zavrnil in zatrdil, da je evropsko glavno tožilko zgolj seznanil "z dejstvi in okoliščinami" ter nekaterimi stališči.