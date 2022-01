Portugalska in Ukrajina prvi polfinalistki futsalskega EP

Amsterdam, 31. januarja - Branilka naslova Portugalska in Ukrajina sta prvi polfinalistki evropskega prvenstva v futsalu na Nizozemskem. Portugalci so v prvem polfinalu izločili debitantko Finsko s 3:2, podprvak iz 2001 in 2003 Ukrajina pa je s 5:3 odpravila polfinalista zadnjih dveh EP Kazahstan.