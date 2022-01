OZS: Vlada naj v energetski krizi pomaga tudi malim obrtnikom in podjetnikom

Ljubljana, 31. januarja - Vlada je pri pripravi ukrepov za omilitev energetske krize pozabila na male obrtnike in podjetnike, opozarjajo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Po besedah predsednika zbornice Branka Meha je nepošteno in diskriminatorno, da bi bili mali poslovni subjekti, ki so najranljivejši del gospodarstva, ponovno izvzeti iz ukrepov pomoči.