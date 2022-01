Večer o bobovski misli filozofa Leva Krefta (31. 1.)

Maribor, 30. januarja - Matija Stepišnik v komentarju Oblast, mi in bob piše, da so Bobi leta odmev in odtis našega časa in prostora. Letošnja deseterica nominiranih za končno glasovanje bralcev detektira mnoge ključne teme, ki bi jih morali nasloviti. Med drugim odnos med oblastjo in ljudmi, o katerem govori zmagoviti bob pronicljivega misleca Leva Krefta.