V Sudanu varnostne sile ubile protestnika

Kartum, 30. januarja - Sudanske varnostne sile so danes ubile protestnika, ko so posredovale proti več tisoč udeležencem shoda, na katerem so pozivali k vzpostavitvi civilne vlade. Skupno je v nasilju od lanskoletnega vojaškega udara umrlo že najmanj 79 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.