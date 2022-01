Kamerun in Burkina Faso prva polfinalista afriškega prvenstva

Douala, 29. januarja - Nogometaši Kameruna in Burkine Faso so polfinalisti afriškega nogometnega prvenstva, ki ga gosti prav Kamerun. Gostitelji so v prvem četrtfinalu v Douali premagali Gambijo z 2:0. V večerni tekmi v Garoui pa je podprvak iz leta 2013 Burkina Faso z 1:0 premagala Tunizijo, ki je afriško prvenstvo dobila leta 2004.