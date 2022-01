Vzhodna obala ZDA v pričakovanju snežne nevihte

New York, 29. januarja - Vzhodna obala ZDA se pripravlja na veliko snežno nevihto. Ta konec tedna je odpovedanih več kot 5000 poletov, pristojni ljudi pozivajo, naj odpovedo vsa nenujna potovanja. Guvernerji zveznih držav New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island in Virginia so razglasili izredne razmere, poroča britanski BBC.