Sindikat delavcev v turizmu se glede Save obrača na vlado in DZ

Ljubljana, 28. januarja - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je svoje nasprotovanje prodaji slovenskih hotelov in term madžarskim lastnikom naslovil tudi na vlado in državni zbor. Dosedanji vstop tujega kapitala je pokazal, da ta pred temeljne delavske pravice postavlja predvsem dobiček in svoje interese, so zapisali v pismu, ki so mu priložili manifest.