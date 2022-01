Ljubljana, 30. januarja - Turistično gostinska zbornica tudi letos išče najboljši krof v državi. Dogodek Naj krof Slovenije so prvič izvedli lani, z njim pa so želeli v turizem v času zaprtja panoge vnesti nekaj optimizma, so zapisali v zbornici. Ker je požel veliko zanimanja, so se ga letos odločili ponoviti.