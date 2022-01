Madžari namenili 751.000 evrov za vrtce v Prekmurju

Lendava, 28. januarja - Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je ob pomoči madžarske vlade za gradnjo in prenovo objektov v okviru programov za izobraževanje predšolskih otrok zagotovila 751.000 evrov. Dodatne prostore bodo dobili v Čentibi in Gaberju, ob vseh dvojezičnih vrtcih pa igralne in športne površine.