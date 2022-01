Kapetana tekme All-Star James in Durant, brez Dončića v top 5

New York, 28. januarja - Ameriška košarkarja LeBron James in Kevin Durant bosta kapetana letošnje tekme zvezd All-Star 20. februarja v Clevelandu, so v ligi NBA sporočili prek družbenih omrežij. Prvič sta se v začetni peterki uvrstila Ja Morant in Andrew Wiggins; medtem ko je slovenski zvezdnik Luka Dončić letos ostal brez uvrstitve v "top 5".