Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 1.)

Ljubljana, 27. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da v Sloveniji še naprej beležijo rekordno število novih okužb s koronavirusom, bolnišnice pa se soočajo s pomanjkanjem zaposlenih. Poročale so tudi o novi podrazličici omikrona BA.2, ki so jo potrdili v Sloveniji, in o tem, da je Robert Golob postal predsednik stranke Gibanje Svoboda.