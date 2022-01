Žrtvam holokavsta so se poklonili tudi v Evropskem parlamentu

Bruselj, 27. januarja - Žrtvam holokavsta so se danes poklonili tudi v Evropskem parlamentu. Na posebnem plenarnem zasedanju je stoletna Margot Friedländer, ki je preživela holokavst, posvarila, da se danes ta zločin zlorablja v politične namene. Zbrane so nagovorili tudi predsedniki osrednjih institucij EU, so sporočili iz Evropskega parlamenta.