RTVS poziva k spoštovanju neodvisnosti in avtonomnosti javnega servisa

Ljubljana, 27. januarja - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v različnih javnostih, kjer se stopnjujejo napadi, grožnje, neposredni pritiski in tudi javno blatenje ter norčevanje iz novinarjev, urednikov in vodstva. Pozivajo k spoštovanju neodvisnosti in avtonomnosti javnega servisa.