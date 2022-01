Tudi NLB opozarja na lažna sporočila v imenu banke

Ljubljana, 27. januarja - V NLB opozarjajo, da so znova na delu prevaranti, ki poskušajo pridobiti zaupne osebne podatke. Z lažnim sporočilom SMS želijo od prejemnikov sporočila pridobiti varnostne elemente (uporabniško ime in geslo) z namenom vstopiti v elektronsko banko, so sporočili iz banke in prejemnikom svetovali, naj takšna sporočila izbrišejo.