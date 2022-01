Mineva petdeset let od krvave nedelje na Severnem Irskem

Londonderry, 30. januarja - Na Severnem Irskem mineva petdeset let od t. i. krvave nedelje, enega najbolj bolečih dogodkov v več kot treh desetletjih nasilja med katoliškimi nacionalisti in protestantskimi unionisti. Prelivanje krvi je zahtevalo 3500 življenj in se je v veliki meri končalo s podpisom mirovnega sporazuma na veliki petek leta 1998.